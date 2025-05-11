Türkiye Muharip Gaziler Derneği etkinliği yapıldı

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi’nin Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltı programında duygusal anlar meydana geldi. Zonguldak’ta gerçekleştirilen bu etkinlikte, şehit ve gazi anneleri aynı sofrada bir araya gelirken, herkes anlam dolu anlara tanıklık etti.

KATILIM YOĞUNDU

Derneğin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya çok sayıda dernek üyesi, misafirler ve protokol üyeleri katıldı. Misafirler, fedakarlıklarıyla topluma örnek olan annelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şube Başkanı Necmettin Çantaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, günün önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti ve Anneler Günü’nü kutladı. Bu özel gün, toplumun değerli bireylerini bir araya getirerek anlamlı bir bağ oluşturdu.