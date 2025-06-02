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TÜRKİYE, NAFSA FUARI’NA KATILDI

ULUSLARARASI EĞİTİM FUARI SONRASI TOPLANTI

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, San Diego’da gerçekleşen NAFSA Fuarı’nın ardından Türk akademisyenlerle bir araya geldi. 27-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen bu etkinlik, yükseköğretim alanında dünyanın en geniş kapsamlı fuarlarından biri olarak dikkat çekiyor. San Diego Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, 100’den fazla ülkeden öğrenci ve profesyoneli bir araya getirdi.

TÜRKİYE PAVİLYONU’NUN ÖNEMİ

Fuar süresince Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın organizasyonuyla kurulan Türkiye Pavilyonu, uluslararası alanda Türkiye’yi temsil etti. Bu pavilyonda 53 üniversite ve 4 kamu kurumu yer aldı. Türk akademik temsilcilerin etkinlikteki varlığı, Türkiye’nin yükseköğretim imkanlarını dünyaya tanıtma açısından büyük önem taşıyor.

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