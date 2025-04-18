Türkiye’nin 2’nci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Öğrencilere Uzay Macerasını Anlattı

ASTRONOT TUVA CİHANGİR ATASEVER’İN İLGİ ÇEKEN BULUŞMASI

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır’da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, önümüzdeki yıllarda ayrıca aya yumuşak ve sert iniş hedefleri bulunduğunu belirtirken, öğrencilere, “Gönlünde, yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var.” ifadesinde bulundu. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından düzenlenen ‘Asla Vazgeçme’ projesi kapsamında kente gelen Atasever, bir kültür merkezinde öğrencilerle uzay yolculuğu hakkında paylaşımlarda bulundu.

MİLLİ UZAY PROGRAMI’NDA YENİ HEDEFLER

Atasever, il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra 170 okulda canlı olarak yayınlanan programda, Milli Uzay Programı’nın gelecekteki hedeflerinin aya sert ve yumuşak inişler yapmak olduğunu açıkladı. Uzay limanı inşası konusuyla ilgili bilgiler veren Atasever, aynı zamanda öğrencilerin sorduğu soruları da cevapsız bırakmadı. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için planlı bir şekilde çalışmaları gerektiğini tavsiye eden Atasever, “Gönlünde, yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var.” dedi.

HAYALİ BULMAK VE GERÇEKLEŞTİRMEK

Atasever, gençlere mühendislik ve uzay konularında farklı hayaller kurmaları gerektiğini belirterek, “Heyecanlıysanız bu konuyla alakalı ‘Ben uzay platformları geliştiren mühendis olmak istiyorum’, ‘Roketler geliştiren bir mühendis, teknisyen olmak istiyorum’, ‘Astronot olmak istiyorum’ gibi hayalleriniz varsa, işin büyük kısmını hallediyorsunuz.” diye ekledi. Kendi hayalini bulmanın önemine değinen Atasever, hayalin gerçekleştirilebilir hedeflere dönüştürülmesinin kritik olduğunu vurguladı.

BİLİME VE UZAYA OLAN İLGİ

Gençlerin bilim ve uzay konularına gösterdiği yoğun ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Atasever, “Gözlerinizdeki merak ve heyecan, ülkemizin bilimle şekillenen geleceğine dair en güçlü umudumuzdur.” şeklinde konuştu. Programın sonunda, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Atasever’e plaket ve kente özgü yöresel bebek hediye etti. Astronot Atasever, etkinliğin ardından öğrencilerle bire bir sohbet ederek toplu hatıra fotoğrafları çektirdi.