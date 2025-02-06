Türkiye’nin 2024 Nüfusu 85,6 Milyon Oldu

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Türkiye’nin toplam nüfusu, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı ve bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artış gösterdi. Nüfusun 42 milyon 853 bin 110’u erkek, 42 milyon 811 bin 834’ü kadın olarak kaydedildi. Toplam nüfus içinde erkeklerin oranı %50,02, kadınların oranı ise %49,98 oldu. Yabancı nüfus, 2023 yılına göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 oldu, bu nüfusun %48,3’ünü erkekler, %51,7’sini kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIS HIZI VE YAŞAM ALANLARI

Yıllık nüfus artış hızı, 2023 yılında binde 1,1 iken 2024’te binde 3,4 olarak tespit edildi. Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2023’te %93 iken 2024’te %93,4’e yükseldi. Beldeler ve köylerde yaşayanların oranı ise %7’den %6,6’ya düştü. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ile yapılan yeni sınıflandırmaya göre, Türkiye nüfusunun %67,2’si yoğun kentlerde, %15,5’i orta yoğun kentlerde ve %17,2’si kır alanlarında yaşıyor.

İLLERİN NÜFUS DEĞİŞİMLERİ

2023 yılında 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunda düşüş gözlemlendi. İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18,3’ünü barındıran İstanbul’u, Ankara 5 milyon 864 bin 49 kişi, İzmir 4 milyon 493 bin 242 kişi, Bursa 3 milyon 238 bin 618 kişi ve Antalya 2 milyon 722 bin 103 kişi ile takip etti. En az nüfusa sahip il ise 83 bin 676 kişi ile Bayburt oldu.

NÜFUSUN YAŞ YAPISI VE ORTANCA YAŞ DEĞERLERİ

Nüfus piramitleri, yaş ve cinsiyet yapısındaki değişimi gösterirken, 2007 ve 2024 yılları arasında Türkiye’de yaşlı nüfusun arttığı, ortanca yaşın 34’e yükseldiği gözlemlendi. 2024 yılı itibarıyla ortanca yaş erkeklerde 33,7, kadınlarda ise 35,2 oldu. İllere göre bakıldığında ise Sinop, 43,4 ile en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa, 21,4 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak kayıtlara geçti.

MEDENİ DURUM VE ÇALIŞMA ÇAĞI NÜFUSU

Cinsiyete göre medeni durum dağılımında erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı, kadınlara göre daha yüksekken, kadınlarda eşi ölenlerin ve boşananların oranı erkeklerden fazla çıktı. 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı %68,4 ile artış gösterirken, çocuk grubu (0-14 yaş) %26,4’ten %20,9’a gerilerken, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %7,1’den %10,6’ya yükseldi.

NÜFUS YOĞUNLUĞU VE İL KAYDI

Türkiye genelinde bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 111 iken, İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişi ile en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip il oldu. Kocaeli 623 kişi ile ikinci, Yalova ise 390 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. En düşük nüfus yoğunluğuna sahip il ise Tunceli, kilometrekareye düşen 11 kişi ile kaydedildi. Tunceli’yi Ardahan, Erzincan ve Gümüşhane takip etti. Türkiye’nin yüz ölçümü büyük olan Konya ilinin nüfus yoğunluğu ise 59 olarak belirlendi.