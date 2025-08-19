Türkiye’nin 3,5 Trilyon Dolar Potansiyeli Var

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin madencilik sektörünün mevcut ihracatının yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu, bunu ilk aşamada 10 milyar dolara, ardından da 15 milyar dolara çıkarabileceklerine inandıklarını belirtti. Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, gelişmiş ülkelerde madenciliğin ana sektör olduğunu ifade ederek, “Bizim yer altı potansiyelimize baktığımız zaman, madenciliğin yer altını harekete geçirmesi anlamında lokomotif sektör olması gerçekten kaçınılmaz” dedi.

Yılmaz, Türkiye’nin yer altında 3,5 trilyon dolarlık bir servet bulunduğunu belirtti. Bu servetin içinde altın, gümüş, bor, kömür gibi kaynakların yer aldığını açıkladı. “Altın gibi değerli madenler konusunda çok önde olduğumuz noktalar var” diyen Yılmaz, güncellenmiş verilere göre Türkiye’nin altın rezervinin 10 bin ton kadar olabileceğini kaydetti. Ayrıca, “Borda dünya şampiyonuyuz. Doğal taş ve mermerde inanılmaz bir potansiyelimiz var. Her yıl yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık üretimimiz var” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, dünya genelinde yeşil enerji ihtiyacına dikkat çekerek, bu durumun daha fazla madencilik faaliyeti gerektireceğini belirtti. “Yeşil enerjiye geçiş yaparken, güneş panelleri, rüzgar santralleri ve akümülatörlerin üretimi için kritik minerallere ihtiyaç duyuluyor” diyen Yılmaz, bunun, madenciliğin gelecekte daha da önem kazanacağını vurguladı. Özellikle, “Türkiye’nin 3,5 trilyon dolarlık potansiyeliyle yıllık 60 milyar dolar açık vermek yerine ihtiyacımızın tamamını kendimizin karşılayabiliriz” dedi. Yılmaz, “Bu hayal değil, bu bir gerçek” diyerek, Türkiye’nin madencilik potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.