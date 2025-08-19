Türkiye’nin 3,5 Trilyon Dolar Potansiyeli Var

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ

TÜRKİYE Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, “Yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracatımız var. Biz bunu ilk etapta 10 milyar dolar, daha sonra da 15 milyar dolar mertebesine çıkarabileceğimize inanıyoruz” diyor. Yılmaz, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, madencilik sektörünün uluslararası düzeyde ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Gelişmiş ülkelerde madenciliğin lokomotif sektör olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bizim yer altı potansiyelimize baktığımız zaman, madenciliğin yer altını harekete geçirmesi anlamında lokomotif sektör olması gerçekten kaçınılmaz” şeklinde konuştu. Geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu potansiyelin Türk sanayisinin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçirilmesini önerdiğini hatırlatan Yılmaz, milli hasıla içindeki madencilik payının düştüğünü belirtti.

DÜŞÜK MİLLİ HASILA PAYI

Yılmaz, “Gayrisafi milli hasıla içindeki payımız, Cumhuriyet’in ilk yıllarına göre baktığımızda yüzde 20’lerden yüzde 1’lere düşmüş durumda” ifadesini kullanarak, madencilik potansiyelini değerlendiremediğimiz için dış ticaret açığımızın yıllık ortalama 50-60 milyar dolara kadar çıktığını belirtti. “Yer altı potansiyelimiz yaklaşık 3,5 trilyon dolarken böyle bir potansiyeli kullanamayıp dış ticaret açığı vermek kabul edilemez” diyen Yılmaz, sanayinin dışa bağımlılığının da kabul edilemeyeceğini vurguladı.

3,5 TRİLYON DOLARLIK YER ALTI SERVETİ

Türkiye’nin 3,5 trilyon dolarlık yer altı servetinin bulunmasına dikkat çeken Yılmaz, “Bunun içinde altın, gümüş, bor, kömür, trona, kritik mineraller, doğal taş, mermer, agrega hepsi dahil. Altında, ‘5 bin ton altınımız var’ diyoruz ama güncellenirse belki 10 bin tona yakın olabilir” dedi. Yılmaz, “Borda dünya şampiyonuyuz. Doğal taş ve mermerde inanılmaz bir potansiyelimiz var. Her yıl yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık üretimimiz var” şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin kendine yeterli bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, deprem durumunda bile yeterli agrega üretimi sağlama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

GELECEK İHTİYACI

Yılmaz, “Dünyanın geleceğinde yeşil enerjiye doğru giderken kritik mineral yataklarına inanılmaz şekilde ihtiyacımız var. Yeşil enerjiye dönerken daha fazla güneş paneli, daha fazla rüzgar santrali, daha fazla akümülatör üretmek zorundayız” açıklamasını yaptı. Madencilik sektörünün genişlemesi gerektiğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin yer altı potansiyelinden yararlanarak dış ticaret açığını tersine çevirebileceğini düşünüyor. “Bu hayal değil, bu bir gerçek” diyerek, madencilik üretim potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.