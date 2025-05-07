TÜRKİYE’NİN 41. İNME MERKEZİ AÇILDI

TEKİRDAĞ’DA YENİ İNME MERKEZİ AÇILDI

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde düzenlenen törenle Türkiye’nin 41. inme merkezi açıldı. Törene eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan katıldı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, bugüne kadar yaklaşık 8 milyon hastaya hizmet sunmuş durumda.

MİLYONLARCA HASTA HİZMETTE

Törende konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastanenin açılışından bu yana 2024 yılında 1 milyon 700 bin hastaya hizmet verildiğini belirtti. “Bu hastaların 300 bini şehir dışından geldi. Dolayısıyla hastane, yalnızca Tekirdağ’a değil Trakya ve çevre illere hatta yurtdışından gelen hastalara da hizmet veriyor. Bölgenin sağlık üssü haline geldi” diye ekledi.

İNME MERKEZİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, inme merkezlerinin inmeyi önlemede büyük bir işlevsellik sunduğunu ifade etti. “Cumhurbaşkanımızın hayali olan şehir hastanelerimizin bir yenisi Tekirdağ’da açılıyor. 6 yoğun bakım ve 6 servis yatağıyla hizmet verecek bu merkez, önemli bir ihtiyacı karşılayacak” dedi.

ZAMANLA YARIŞAN BİR MERKEZ

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, merkezin zamanla yarıştığını belirterek, “2023 yılında 642, 2024 yılında 677, 2025’in ilk çeyreğinde 180 hastamızı inme nedeniyle il dışına sevk ettik. Bu süreçte 2 bin personel görevlendirildi, bin 319 saat ambulans kullanıldı ve 197 bin 500 kilometre yol yapıldı” bildiriminde bulundu.

MEMNUNİYET YÜKSEK

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehir hastanesine yöneltilen memnuniyetin yüksek olduğunu vurguladı ve kentte yapımı devam eden yeni hastanelerin de kısa sürede tamamlanacağını aktardı. Törenin ardından protokol üyeleri, hediye takdimi gerçekleştirdi ve dua sonrası kurdele kesimiyle etkinlik sona erdi.