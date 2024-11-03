Türkiye’nin 52 Ülke ile BM’ye Mektubu!

Türkiye’nin Öncülüğünde Ortak Mektup İnisiyatifi

Türkiye’nin liderliğinde, 52 ülke ve iki uluslararası ile bölgesel kuruluş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) yönelik bir talepte bulunarak, İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulmasını istedi. Diplomat kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye, bu konudaki uluslararası farkındalığı artırmak amacıyla BM bünyesinde ortak bir mektup girişimi başlattı. Bu gelişme, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in işgal, yerleşim ve ilhak uygulamaları ile Kudüs’ün statüsü üzerindeki etkilerine ilişkin 19 Temmuz 2024 tarihli istişari görüşünün hayata geçirilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının gerekliliğini dikkat çekiyor.

İsrail’e Yönelik Silah ve Mühimmat Satışının Durdurulması Çağrısı

Bu girişimle birlikte, tüm ülkelere, işgal altındaki Filistin topraklarında makul gerekçeler mevcut olduğunda, İsrail’e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın tedarikinin veya sevkiyatının durdurulması için tedbir almaları gerektiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önerisiyle başlatılan bu girişim, özellikle İsrail’in Gazze ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında uyguladığı uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçmek amacı taşımaktadır. Mektupta, Gazze ve diğer işgal altındaki Filistin toprakları ile Orta Doğu’daki artan şiddet ve hukuk ihlalleri üzerine derin endişe ifade ediliyor. Özellikle sivil kayıpların, çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu zararların her geçen gün arttığına vurgu yapılıyor.

Mektup BM Genel Sekreterine İletildi

Mektup, uluslararası topluma, İsrail’e yönelik silah ve mühimmat tedarikinin durdurulması için gerekli önlemlerin alınması yönünde çağrıda bulundu ve BMGK’den bu konuda adım atmasını talep etti. Söz konusu mektup, 1 Kasım’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, BMGK’nın kasım ayı dönem başkanı olan İngiltere’ye ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang’a teslim edildi. Türkiye, İsrail’in Gazze’deki savaş politikası ile uluslararası topluma hukuki ve vicdani yükümlülüklerin hatırlatılmasını gerektiğine inanıyor.

Girişime Katılan Ülkeler

Türk hükümetinin öncülüğünde gerçekleştirilen bu ortak mektup girişimine, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil 52 ülke imza attı. İmzalayan ülkeler arasında Türkiye, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin, Endonezya, Fas, Gambiya, Güney Afrika, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, Sao Tome ve Principe, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen ve Zimbabve bulunuyor.