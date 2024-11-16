“Türkiye’nin AB Haritasına Yanıtı”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları’nın Ege ve Akdeniz’de kullandığı haritaların Türkiye açısından geçersiz olduğu belirtiliyor. “Bu haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir” deniliyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE HAK KORUMA

16 Kasım 2024 tarihli açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları’nı dikkatle izlediği ve Ege ile Akdeniz’deki haklarının korunması için gerekli uyarıları yapmayı sürdüreceği ifade ediliyor. Bakanlık, “Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimiz” mesajını veriyor. Ayrıca, egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları üzerindeki uyuşmazlıklarda Avrupa Birliği’nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığını hatırlatıyor.

TEK TARAFLI GİRİŞİMLERİN REDDİ

Açıklamada, AB’nin bu tür girişimlere taraf olmasının sorunların çözümünü zorlaştırdığı vurgulanıyor. Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilemeyeceği ve bu tür girişimlerin Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma çabalarına zarar vereceği dile getiriliyor. Sorunların, uluslararası hukuk çerçevesinde dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için samimi ve kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulanıyor.