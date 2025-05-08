Türkiye’nin AB İle İlişkileri Uzun Süredir Devam Ediyor

TÜRKİYE’NİN AB İLE İLİŞKİLERİNİN GÖRÜNÜMÜ

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler uzun bir süredir hem ulusal hem de uluslararası gündemde önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin AB üyeliği süreci zaman zaman hız kazanıyor, zaman zaman da çeşitli nedenlerle duraksıyor. Son dönemde bu konu yeniden kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda. Türkiye Avrupa Birliği’ne gerçekten üye mi? Yakın gelecekte katılımı mümkün mü? İşte bu konulara dair dikkate değer detaylar.

RESMİ DURUM VE GÜNCEL GELİŞMELER

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri uzun yıllardan beri hem yurtiçinde hem de global ölçekte yakından izleniyor. Özellikle “Türkiye AB üyesi mi?” sorusu hâlâ sıklıkla gündeme geliyor. Peki Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üye mi, yoksa mevcut durumu nasıldır? Resmi kayıtlara göre Türkiye, Avrupa Birliği’ne henüz tam üye statüsünde değildir. Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması’na kadar uzanıyor. 1999 yılında resmi aday ülke statüsü elde etmiş ve 2005’te tam üyelik müzakereleri başlamıştır. Ancak bu süreç, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak yavaşlayarak bazı müzakerelerin askıya alınmasına neden olmuştur.

TİCARET VE MÜZAKERELER

Her ne kadar Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üye olmasa da 1996 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde AB ile ticari ilişkilerine devam ediyor. Bu anlaşma, Türkiye’nin sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinde Avrupa Birliği ile serbest ticaret yapmasına olanak sağlıyor. Ancak AB’nin siyasi yapısında karar alma süreçlerine Türkiye’nin katılımı mevcut değildir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda belirsizlik devam ediyor. Türkiye’nin AB’ye katılımı; siyasi reformlar, demokratikleşme süreci ve üye ülkelerle olan ilişkiler çerçevesinde şekilleniyor. Ancak Avrupa Parlamentosu ve bazı AB üyeleri, Türkiye’nin üyeliğine mesafeli yaklaşıyor.