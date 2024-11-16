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“Türkiye’nin AB’nin Haritalarına Yasal Tepkisi”

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DÜŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir” ifadesine yer verildi.

Bakanlık, ülkenin Avrupa Birliği’nin (AB) Mekansal Deniz Planlama Çalışmalarını çok yakından takip ettiğini duyurdu. Türkiye, Ege ve Akdeniz’deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmayı ve tüm tedbirleri almayı sürdürdüğünü belirtti. Çalışmanın ülkemizin haklarını ihlal etmesini engellemek konusunda kararlılığını vurguladı.

Açıklamada, “Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığını” ifade edildi. AB’nin bu tür girişimlere taraf ve alet olmasının, sorunların çözümünü zorlaştırdığı belirtildi. Tek taraflı tasarrufların kabul edilemeyeceğine dikkat çekildi ve böyle teşebbüslerin, Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasını olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesi için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği enfatize edildi. Bu şekilde sürdürülebilir bir çözüm bulma yolunda ilerlemenin önemine işaret edildi.

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