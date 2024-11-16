Türkiye’nin AB’nin Haritasına Yanıtı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları hakkında kritik bir açıklama yaptı. Bakanlık, Ege ve Akdeniz’de kullanılan haritaların Türkiye açısından geçersiz olduğunu ve bunun fiilen ve hukuken bir sonuç doğurmadığını belirtti. “Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir.” denildi. Aynı zamanda, Türkiye’nin haklarını ihlal eden hiçbir çalışmaya müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

EGE VE AKDENİZ’DE HAKLARIMIZIN KORUNMASI

Bakanlık, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Mekansal Deniz Planlama Çalışmalarını dikkatle izlediğini ve Ege ile Akdeniz’deki hakların korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yaptığını ifade etti. Türkiye, bu konuda gerekli tüm tedbirleri alıyor. Ayrıca, “Bu vesileyle, egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığını hatırlatmak isteriz.” ifadesiyle, AB’nin ülkenin egemenlik haklarına yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakanlık, deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabulünün mümkün olmadığını vurguladı. Bu tür teşebbüslerin, Ege’deki sorunların kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasına zarar vereceği ifade edildi. Sorunların çözümü için uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerinin temelinde samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği belirtildi.