Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Türk dünyası için birleşim vurguladı

BAKÜ’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 3 Mayıs Türkçülük Günü sebebiyle “Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve gözlemci ülkelerden temsilcilerin katıldığı etkinlik, Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen bu panelde, Türk dünyasında ortak kimlik, vizyon ve iş birliği konuları üzerinde duruldu. Ek olarak, etkinlik kapsamında bir piyano konseri gerçekleştirildi.

ATEŞKES VE BARIŞIN TESİSİ VURGUSU

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, İsmail Gaspıralı’nın dilde, fikirde, işte birlik ilkesinin bugün de Türk dünyasının gelişmesinde önemli bir rehber olduğunu ifade etti. Akgün, “Bu ilke bu anlayış dil birliğimiz ile ortak bir iletişim zemini kurmayı, fikri birliktelikle ortak aklı ve toplumsal vizyonu inşa etmeyi öngörür” dedi. Ayrıca, tarih boyunca Türk topluluklarının dilsel ve kültürel kök birliğinden bahsederek, Türk Devletleri Teşkilatı’nın iki bin yirmi bir yılında kurulmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

ORTAK PROJELERİN GEREKLİLİĞİ

Akgün, Türk Devletleri Teşkilatı’nın sadece bölgesel bir platform olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Türkiye olarak teşkilatı 21. yüzyılın iş birliği modeli olarak gördüklerini aktaran Akgün, “Bizler rekabetin değil tamamlayıcılığın öne çıktığı, istikrarı, güveni ve barışın tesis edildiği bir bölge inşa etmeye çalışıyoruz” dedi. Bilim, teknoloji, eğitim ve kültürel diplomasi alanlarında ortak stratejilerin geliştirilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE GENCİ ÇEKME STRATEJİLERİ

Akgün, Türk üniversiteleri arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artıracak ortak ders materyalleri geliştirilmesi gerektiğini savundu. Medya, kültür ve sanat alanlarında yapılacak iş birliklerinin toplumsal hafızayı yeniden inşa edeceğini belirten Akgün, “Ortak televizyon yayınları, belgesel projeleri, müzik ve sanat festivalleri bu hedefin gerçekleştirilmesinde güçlü araçlar olabilir” şeklinde konuştu. Kültürel diplomasi faaliyetlerinin derinleştirilmesinin yalnızca Türk dünyası için değil, uluslararası kamuoyunda olumlu bir Türk imajının oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

DİYALOG KANALLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Akgün, Türk Dünyası’nın kendi iş dinamiklerini güçlendirerek harici etkilere karşı daha dirençli hale gelmesi gerektiğini vurguladı. “Bu hedefe ulaşmanın yolu karşılıklı güven, stratejik uyum ve çok katmanlı iş birliğinden geçiyor” diyen Akgün, Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası alanda iş birliğini teşvik ettiğini ifade etti. Özellikle, üye ülkelerin güvenlik ve refahını sağlamak adına dayanışma ve koordinasyonun meşru yollarla sağlanması gerektiğine dikkat çekti.