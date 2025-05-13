Türkiye’nin Balkanlar’daki Yapıcı Rolü Vurgulandı

Türkiye-Balkanlar Medya Forumu Açılışı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Balkanlar Medya Forumu açılışının sonrasında “Kamu Diplomasisi Perspektifinden Türkiye’nin Balkanlar’a Dost Eli Yaklaşımı” temalı bir oturum yapıldı. Forum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un konuşmasıyla başladı. Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, medya sektöründe bir araya geldiklerini dile getirerek bölgedeki barış ve istikrara önem verdiklerini ifade etti. Güldere, “Balkanlar’ın refahı Türkiye’nin refahıdır” diyerek Türkiye’nin Balkanlar’daki yoğun çabalarına dikkat çekti. Ayrıca, bölge ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ve bölgesel sorunların çözümü için yerel çözümleri savunduklarını belirtti. Ticaret ve ekonomik alanda da Balkanlarla işbirliğinin sürdürülmekte olduğunu ve 2024’te bölge ülkelerine yapılacak yatırımın 20 milyar dolar, dış ticaret hacminin ise 35 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Yapıcı Rol Vurgusu

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Jahja Muhasilovic, Türkiye’nin hem bölgedeki hem de uluslararası düzeyde önemli bir güç olduğunu ifade etti. Arnavutluk Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi, ülkesinin bölgede öne çıkan inisiyatiflere liderlik ettiğini belirtti. Hysi, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Arnavutluk ile birçok alanda güçlü işbirlikleri oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası platformda yapıcı bir rol üstlendiğini ve bu rolü Rusya-Ukrayna gerilimi arasında da sürdürdüğünü dile getirdi. Karadağ Cumhurbaşkanı Medya Danışmanı Milica Marinovic, medya çalışanlarının uluslararası alanda en iyi şekilde ülkelerini temsil etme çabalarına değinerek, “Türkiye’nin kamu diplomasisinde sağladığı destek bizim için çok önemli” dedi. Marinovic, Türkiye’nin bu alandaki deneyimiyle birlikte ortak çalışmalar yürütmenin değerine dikkat çekti.

İlişkilerin Güçlenmesi

Sırbistan’dan Gazeteci ve Bağımsız Medya Danışmanı Senka Pavlovic Cotric, Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin “altın çağını” yaşadığını ifade etti. Sırpça’da 3 binden fazla Türkçe kelimenin kullanıldığını belirterek iki ülke arasındaki bağın derinliğine dikkat çekti. Forumun kapsamı dahilinde, Balkanlar’dan gelen akademisyenler ve medya temsilcileri, “Dijital Çağda Medya, İletişim ve Enformasyon: Fırsatlar ve Tehditler” ile “Hakikat Krizi: Dezenformasyon, Yalan Haber ve Algı Yönetimiyle Mücadele” adlı oturumlara da katılacak.