Türkiye’nin Bilek Güreşi Başarısı Büyük!

ROMANYA’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA BAŞARI

Romanya’nın Cluj kentinde 1-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’na Türkiye’den katılan sporcular, genç erkekler kategorisinde büyük başarılara imza attı. Berat Demir, 15 yaş altı sınıfında sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu unvanını kazandı. Aynı kategoride yarışan Said Süleyman, sol kolda Avrupa şampiyonu olurken, Akif Çağlayan sağ kolda Avrupa ikincisi ve sol kolda Avrupa üçüncüsü oldu.

18 YAŞ ALTI KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKMA

18 yaş altı sınıfında yarışan Raşid Mavigil, sol kolda Avrupa şampiyonu olurken, sağ kolda Avrupa üçüncüsü unvanını elde etti. Diğer bir sporcu Yiğit Hamza Karaduman da sol kolda Avrupa ikincisi olmayı başardı. Ayrıca, 23 yaş altı kategorisinde Yusuf Demir, sol kolda Avrupa ikincisi oldu. Osman Uysal’ın yarışlarının da devam ettiği öğrenildi.

BURSAYA COŞKULU DÖNÜŞ

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla Bursa’ya dönen 6 sporcu, yakınları ve arkadaşları tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde coşkuyla karşılandı. Meşalelerle kutlanan dönüşte, sporculara gül verildi. Takım arkadaşları ve aileleriyle buluşan sporcular, başarılarının devamı için antrenmanlarını sürdüreceklerini ifade etti.