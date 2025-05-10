Türkiye’nin Bostondaki Konsolosu, Öztürk’ü Takip Edecek

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN SERBEST BIRAKILMASI VE DAVASI

Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadır gözaltında tutulan ve ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün dava sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti. Buner, Öztürk’ün gözaltına alındığı süreç ve serbest bırakılma aşamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Öztürk, son görülen duruşmaya gözaltında bulunduğu yerden çevrim içi katıldı ve avukatları ile Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu yetkilileri de yanındaydı” dedi.

TÜRKİYE’YE DESTEK VE KONSOLUSYA HİZMETLERİ

Buner, Öztürk’ün serbest kalmasının ardından Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu yetkilileri ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile görüşmeler yaptığına dikkat çekti. Tutuklu kaldığı Louisiana gözaltı merkezinden ayrılan Öztürk’ü Boston’da karşılamak için hazır olacağını belirten Buner, “Bu iki dava sürecinde biz takip etmeye devam edeceğiz ve ihtiyaç duyduğu hallerde Rümeysa Hanım’a gerekli konsolosluk hizmetini vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ VİZELERİNE İLİŞKİN TAVSİYELER

Buner ayrıca ABD’de eğitim gören Türk öğrencilere, öğrenci vizelerinin geçerliliğini kontrol etmeleri konusunu önerdi. Bu uyarıyı, Türkiye’deki ABD temsilciliklerinden vize durumlarını kontrol ettirmeleri gerektiği yönünde iletti.

GÖZALTI VE TUTUKLULUK SÜRECİ

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine durdurma kararı verdi. Tufts Üniversitesi, öğrencinin serbest bırakılması için çağrı yaptı ve Rektör Sunil Kumar, Öztürk’ün tutuklanmasının okulun uluslararası topluluğunu olumsuz etkilediğini belirtti. ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasının gerekliliğine karar verdi.