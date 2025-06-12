Haberler

TÜRKİYE’NİN BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

TÜRKİYE’NİN ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14’üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan’da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık” şeklinde ifadeler kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ

Kurtulmuş, ziyaret esnasında büyükelçiye ve misyoner personellerine “çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Bu ziyaret, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor. Türkiye’nin uluslararası platformlarda daha aktif bir rol alması açısından böyle ziyaretler önemli bir yer tutuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Saldırısı Tahran’da Görüldü

İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
Haberler

İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.