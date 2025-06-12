TÜRKİYE’NİN BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

TÜRKİYE’NİN ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14’üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan’da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık” şeklinde ifadeler kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ

Kurtulmuş, ziyaret esnasında büyükelçiye ve misyoner personellerine “çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Bu ziyaret, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor. Türkiye’nin uluslararası platformlarda daha aktif bir rol alması açısından böyle ziyaretler önemli bir yer tutuyor.