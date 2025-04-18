Türkiye’nin Çocuk Nüfusu 2024’te 21 Milyon

NÜFUSUN ÇOCUK DİSTRİBÜSYONU VE DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 85 milyon 664 bin 944 olduğu, bunun 21 milyon 817 bin 61’inin çocuklardan oluştuğu belirtildi. Çocuk nüfusun dağılımı ise, yüzde 51,3’ünün erkek çocuklar, yüzde 48,7’sinin kız çocuklar olduğu yönünde. 1970 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus oranı toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken, 1990 yılında bu oran yüzde 41,8, 2024 yılında ise yüzde 25,5’e geriledi. Bayburt’ta çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 22,2 olarak kaydedildi.

NÜFUS PROJEKSİYONLARI VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Çocuk nüfus oranının gelecekteki tahminleri de dikkat çekiyor. 2030 yılında bu oranın yüzde 22,1, 2040’da yüzde 17,9, 2060’da yüzde 16,9, 2080’de yüzde 15,2 ve 2100’de yüzde 14,5 olacağı öngörülüyor. Alternatif senaryolara göre, doğurganlık göstergerindeki hızlı düşüşün devam etmesi halinde, çocuk nüfus oranlarının 2030’da yüzde 22,0, 2040’ta yüzde 16,7, 2060’ta yüzde 13,9, 2080’de yüzde 11,1 ve 2100’de yüzde 9,9 olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, doğurganlığı artıran tedbirlerin etkili olması halinde 2030 yılındaki oran yüzde 22,3, 2040 yılındaki oran ise yüzde 18,9 olarak öngörülüyor.

Çocuk nüfus oranı bakımından Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında en yüksek orana sahip. 2024 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinde çocuk nüfus oranı ortalaması yüzde 17,8 olarak belirlendi. İrlanda, yüzde 23,0 ile en yüksek çocuk nüfusuna sahip ülke olurken; Fransa ve İsveç ise sırasıyla yüzde 20,8 ve yüzde 20,6 oranlarına sahiptir. Türkiye’nin çocuk nüfus oranı ise yüzde 25,5 ile bu ülkelerin üstünde yer alıyor.

İLSEL NÜFUS DAĞILIMI VE ÇOCUK HANEHALKI ORANI

2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranı, yüzde 43,8 ile Şanlıurfa’da kaydedildi. Bunu yüzde 39,8 ile Şırnak, yüzde 37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş izliyor. Diğer taraftan, Tunceli en düşük çocuk nüfus oranına sahip il olarak yüzde 16,4 ile kayıtlara geçti. Türkiye’de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı ise yüzde 42,8 olarak belirlendi. Şanlıurfa, bu oranın en yüksek olduğu il olurken, Tunceli en düşük oranına sahip il oldu.

ÇOCUK YAŞ GRUPLARINDA DAĞILIM

2024 yılı itibarıyla çocuk nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında, 10-14 yaş grubunda çocukların oranının yüzde 29,6 olduğu görülüyor. 2023 yılında canlı doğuran bebek sayısının 958 bin 408 olarak kaydedildiği, bebeklerin 491 bin 361’inin erkek, 467 bin 047’sinin ise kız olduğu belirtildi. Doğumların büyük bir kısmı tekil doğumlardan oluşuyor.

HEDEF: SAĞLIKLI VE EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR

Türkiye’de beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 84,3 olarak tespit edildi. İlkokul seviyesinde net okullaşma yüzde 95, ortaokulda yüzde 91,5, ortaöğretimde ise yüzde 88,0 oldu. İlkokul tamamlama oranı da bugünkü verilerle yüzde 98,7 olarak belirlendi. Özel eğitim alan öğrencilerin oranı yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU VE YAŞAM STANDARTLARI

2024 yılında hanelerde yaşayan 15 yaş ve altı çocukların sağlık durumu incelendiğinde, %94,5’inin “çok iyi veya iyi” olduğu görülüyor. Çocukların genel sağlık durumunun yanı sıra maddi yetersizlik nedeniyle yeni kıyafet alamayan hanehalkı oranı yüzde 9,2 olarak tespit edildi.

İNTERNET KULLANIMI VE ÇOCUKLARIN FAALİYETLERİ

2024 yılında 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranı yüzde 91,3 olarak kaydedildi. Interneti en çok video izlemek amacıyla kullanan çocuklar, aynı zamanda eğitim ve sosyal medya kullanımı açısından da aktif oldukları görülmekte. Ancak e-posta gönderme gibi faaliyetler en az yapılanlar arasında yer aldı.

ÇOCUK İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK

2024’te ülkenin çocuk nüfusundaki güvenlik durumu da önemli bir konu. Çocuk ölümleri, en çok dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle yaşanıyor. Bebek ölüm hızı ise binde 10,0 olarak belirlenirken, doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığı da binde 14,5 seviyesinde data edilmiştir.