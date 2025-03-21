Türkiye’nin Dış Ticaret Endeksleri Yükseldi

DÖVİZ TİCARET HADDİ ARTIYOR

2024 yılı Ocak ayında 86,9 olarak belirlenen dış ticaret haddi, 1 puanlık bir artışla 2025 yılı Ocak ayında 87,9 seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Bu verilere göre, ihracat birim değer endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Ancak, bu endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 oranında artış, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 artış, yakıtlarda ise yüzde 5,1 azalış sergiledi. İmalat sanayisinde gıda, içecek ve tütün hariç yüzde 1,0 azalma yaşandı.

İHRACAT MİKTARINDA DÜŞÜŞ, TOPLAM İHRACATTA ARTIS

İhracat miktar endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artış gösterdi. Ancak bu endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 oranında bir azalma, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 azalma ve yakıtlarda değişim olmadığını belirtti. İmalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 8,2 oranında bir artış söz konusu oldu.

İTHALATTA BİRİM DEĞERDE KÜÇÜK DÜŞÜŞ, MİKTARDA BÜYÜME

İthalat birim değer endeksi, Ocak ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı. Bu endekste gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,8 artış görülürken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 5,0 azalma yaşandı. Diğer yandan, ithalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,3 artış olurken, yakıtlarda yüzde 2,0 azalma kaydedildi.

MEVSİMSEL ETKİLERİ GİDEREN VERİLER YÜKSELİYOR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, 2025 Aralık ayında 155,2 iken, 2025 Ocak ayında yüzde 1,9 artışla 158,2 seviyesine ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise, 2024 yılı Ocak ayında 132,7 iken, 2025 Ocak ayında yüzde 5,8 oranında artışla 140,4 oldu. İthalat miktar endeksi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle, 2025 Aralık ayında 127,6 iken, 2025 Ocak ayında yüzde 0,8 artışla 128,7 seviyesine ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise, 2024 yılı Ocak ayında 109,0 iken, 2025 yılı Ocak ayında yüzde 10,8 artışla 120,9 seviyesine çıkmış oldu.

DİŞ TİCARET HADDİ GÜÇLENİYOR

2024 yılı Ocak ayında 86,9 olarak hesaplanan dış ticaret haddi, 1 puan artarak 2025 yılı Ocak ayında 87,9 seviyesine ulaştı. Bu rakam, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle elde edilen bir sonuçtur. Bu veriler, Türkiye’nin dış ticaretinde olumlu bir gelişme yaşandığını gösteriyor.