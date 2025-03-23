Türkiye’nin Dünya Kupası Rakibi İspanya Oldu

A MİLLİ TAKIMIN SON RAKİBİ İSPANYA OLDU

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde son rakibi İspanya olarak belirlendi. UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin ikinci karşılaşmaları, bugün gerçekleştirilen 4 maçla sona erdi ve yarı finale yükselen 4 ülke belli oldu. Ayrıca, aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonucunda Türkiye’nin rakipleri de netlik kazandı ve muhtemel son rakip İspanya ile Hollanda arasında oynanan maçla kesinleşti.

İlk maçında 2-2 berabere kalan taraflar, Camp de Mestalla’da karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin’in yönettiği müsabakada İspanyol ekip, 8. dakikada Oyarzabal’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçta, Hollanda 54. dakikada Memphis Depay’ın penaltı golü ile eşitliği sağladı. İspanyol oyuncu Oyarzabal, 67. dakikada skoru 2-1’e taşıdı. Ancak, 79. dakikada Ian Maatsen ile Hollanda yeniden eşitliği sağladı. Normal süre 2-2 tamamlanınca uzatmalara geçildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında Lamine Yamal’ın golüyle İspanya öne geçti. Xavi Simons, 107. dakikada Hollanda adına penaltı ile skoru yeniden eşitledi ve maç seri penaltılara gitti. Seri penaltılarda 5-4’lük galibiyetle İspanya, yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlıların, elemelerde yer alacağı E Grubu’nda rakipleri Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya olacak.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’ta mücadele etti ve Danimarka, Sırbistan ile İsviçre ile karşılaştı. İspanyol takımı, grubu 5 galibiyet ve 1 beraberlikle, toplamda 16 puanla lider olarak tamamladı. Luis de la Fuente yönetimindeki takım, çeyrek finalde Hollanda ile mücadele etti ve rakibini eleyerek haziran ayında oynanacak yarı finale adını yazdırdı. Ayrıca, İspanya’nın resmi maçlarda hiç yenilmediği 21 maçlık bir serisi bulunuyor ve bu süreçte 18 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

Millilerin 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü şu şekilde şekillendi:

– 4 Eylül: Gürcistan – Türkiye

– 7 Eylül: Türkiye – İspanya

– 11 Ekim: Bulgaristan – Türkiye

– 14 Ekim: Türkiye – Gürcistan

– 15 Kasım: Türkiye – Bulgaristan

– 18 Kasım: İspanya – Türkiye