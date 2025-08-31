Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü Artıyor

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTIŞ

Elektrik kurulu gücünde artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yükselmesi de sürüyor. Toplam elektrik kurulu gücü, 120 bin 163 megavata ulaşırken, bunun yüzde 61,1’ine denk gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlandı.

YENİLEBİLİR ENERJİDA HİDROLOJİK PAY

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9’luk bir oranı temsil ederken, güneş enerjisi 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5’lik, rüzgar enerjisi ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4’lük bir pay aldı. Biyokütlenin katkısı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9’a ulaşırken, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 oldu.

RÜZGAR VE GÜNEŞ KAYNAKLARI

Rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücü 37 bin 118 megavata çıktı ve bu iki enerji kaynağının kurulu güç içindeki payı ise yüzde 30,9 olarak kaydedildi.

YERLİ KAYNAKLARIN PAYI

Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Böylece kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.

