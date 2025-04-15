Türkiye’nin En Büyük Balıkçı Barınağı Yolda

Türkiye’nin En Büyük Balıkçı Barınağı Projesinde Son Durum

Giresun’un Uzuncakum mevkiinde 2021 yılında yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı projesinin yüzde 85’lik kısmı tamamlandı. Projenin 2027 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Giresun’a ait 85 bin metrekarelik alanda inşası süren projeye ilişkin bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, balıkçı barınağı ve limanının ana mendireğinin 935 metre, tali mendireğin 260 metre, rıhtım uzunluğunun 750 metre ve çekek yerinin ise 360 metre büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Giresun Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olmanın yanı sıra önemli bir ticaret merkezi haline geleceğini vurgulayan Elmas, bunun Giresun için Eğribel Tüneli, Havaalanı ve Dal-Çık projelerinden sonra en önemli yatırım olduğuna dikkat çekti. “Karadeniz balıkçı barınakları bakımından Türkiye’nin en yoğun olduğu bölge. Burada yapılan bu yatırım nitelik itibariyle Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağıdır. 935 metre uzunluğunda mendirek, 750 metre rıhtım uzunluğu ve 360 metre çekek yeri ile 500 milyon lira maliyeti bulunmaktadır. Yüzde 80’i tamamlanmış ve 2027 yılında tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

Giresun Su Ürünleri Ticaret Merkezi Olacak

Elmas, bu yatırımın Giresun için ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, “Bölgemizde balıkçılığın yaygınlaşması adına bu balıkçı barınağından yurt içine ve yurt dışına dağıtım imkanı olacak. Ayrıca burada bir balıkçılık tesisi kurulması da planlarımız arasında. Bu proje Giresun için çok önemli bir alt yapı oluşturuyor ve şehrimizin ticaretine de olumlu etkide bulunacak.” diye ekledi.

Çöp Döküm Alanı Taşınacak

Milletvekili Elmas, Giresun halinin ıslah edildiğini de belirterek, “Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağının yanı sıra bu barınağın yanında bulunan çöp döküm alanı da taşınacaktır. Geçmiş yıllarda Doğu Karadeniz’in yaşanabilir tek adası karşısındaki çöp döküm alanı taşınarak ıslah edilecektir. Proje dahilinde yapılacak tahkikatlarla burası daha da güzelleştirilecek.” şeklinde konuştu.