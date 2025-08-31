Türkiye’nin En Değerli Markası Belirlendi

MARKA LİSTESİ YENİDEN GÜNCELLENDİ

2007 yılından itibaren her yıl yayımlanan liste, bu sene sermaye piyasasındaki büyümeyle birlikte 100 markadan 125 markaya çıkarıldı. Araştırma sonuçlarına göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste bir kez daha zirvede yer aldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ EN GENİŞ KATILIMI SAĞLADI

Raporda, bankacılık sektörünün listedeki en geniş katılıma sahip alan olduğu vurgulandı. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleriyle öne çıkan bankalar arasında sıralandı.

DİĞER ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Dayanıklı tüketim alanında Arçelik ve Vestel’in marka değerlerini artırarak ilk beş içinde yer aldığı görüldü. Otomotiv ve teknoloji alanında Ford Otosan ile yerli otomobil üreticisi Togg dikkat çekti. Gıda ve perakende sektöründe ise Ülker ve BİM konumunu korudu.

ZİRVEDEKİ İLK 5 MARKA AÇIKLANDI

Brand Finance’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en değerli 5 markası şu şekilde sıralandı: 5-Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar, 4-Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar, 3-İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar, 2-Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar, 1-Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar.