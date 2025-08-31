Türkiye’nin En Değerli Markası Belli!

SERMAYE PİYASASINDA GENİŞLEME

2007 yılından bu yana her yıl güncellenen marka değeri listesi, bu yıl sermaye piyasasındaki genişleme ile 100 markadan 125 markaya çıkarıldı. Araştırmaya göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE EN GENİŞ KATILIM

Raporda, bankacılık sektörünün listedeki en geniş katılımı sağlayan alan olduğu belirtildi. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleriyle öne çıkan bankalar arasında sıralandı.

DİĞER ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Dayanıklı tüketim alanında Arçelik ve Vestel, marka değerlerini artırarak ilk beş içinde kendine yer buldu. Otomotiv ve teknoloji sektöründe Ford Otosan ile yerli otomobil üreticisi Togg dikkat çekerken, gıda ve perakende alanında Ülker ve BİM konumunu korudu.

ZİRVEDEKİ İLK 5 MARKA

Brand Finance’in verilerine göre Türkiye’nin en değerli 5 markası şu şekilde sıralandı: 5-Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar, 4-Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar, 3-İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar, 2-Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar ve 1-Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar.