Türkiye’nin En Değerli Markası Belli Oldu

YENİ LİSTE GÜNCELLENDİ

2007 yılından bu yana düzenli olarak açıklanan liste, bu yıl sermaye piyasasındaki genişlemeyle birlikte 100 markadan 125 markaya yükseldi. Araştırmaya göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle bir kez daha zirvede bulunuyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ KATILIM

Raporda, bankacılık sektörü listedeki en geniş katılıma sahip alan olarak öne çıkıyor. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleriyle bu sektörde dikkat çeken bankalar arasında sıralanıyor.

DİĞER SEKTÖRLERDE ÖNE ÇIKAN MARKALAR

Dayanıklı tüketim alanında Arçelik ve Vestel’in marka değerlerini artırarak ilk beş içinde yer aldığı görüldü. Otomotiv ve teknoloji sektöründe ise Ford Otosan ile yerli otomobil üreticisi Togg dikkat çekiyor. Gıda ve perakende alanında Ülker ve BİM de konumunu koruyor.

ZİRVEDEKİ BEŞ MARKA

Brand Finance’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en değerli 5 markası şu şekilde sıralanıyor: 5-Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar, 4-Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar, 3-İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar, 2-Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar, 1-Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar.