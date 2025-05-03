Türkiye’nin En Hızlı Çocukları Belli Oldu

ÇOCUKLARIN EN HIZLILARI BELİRLENDİ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, “2 milyon 200 bin çocuk arasından Türkiye’nin en hızlısı belli oldu” açıklamasında bulundu. Türkiye Atletizm Federasyonu ile Bro’event’in ortaklaşa düzenlediği “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” atletizm yarışlarının büyük finali İstanbul’da gerçekleştirildi. Kızlar ve erkekler için oluşturulan 5’er yaş grubunda ve 81 ildeki okullarda yapılan seçmeler sonucunda düzenlenen bu organizasyon, ENKA Sadi Gülçelik Atletizm Sahası’nda gerçekleşti.

BÖLGE FİNALE İLERLEYİŞİ

Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ankara, Samsun ve İstanbul’da düzenlenen bölge finallerinde başarılı olan genç sporcular, büyük finalde ter döktü. 2011 ve 2012 doğumlular 80 metrede yarışırken, 2013, 2014 ve 2015 doğumlular 60 metrede mücadele etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, “Finallerde çok iyi dereceler çıktı. Dünya standartlarında dereceler gördük. Çocuklarımızı hazırladığımız bir proje içine dahil edeceğiz” şeklinde konuştu.

Karadağ, Avrupa Atletizm Birliği ve Dünya Atletizm Birliği tarafından kabul edilen projede çocukların genetik taramalarını yapabilme hedefleri olduğunu belirtti. Böylece çocukların hangi branşlarda başarılı olabileceklerini tespit etme fırsatı bulacaklarını ifade etti. “En hızlı çocuğu arıyoruz. Çocukların vücutları geliştikçe daha iyi başarılı olacaklar” diyen Karadağ, başarıların bazı branşlara yönlendirilebileceğini vurguladı.

YURT DIŞINA SƏYAHAT FIRSATI

Birinci olan çocuklar, 7-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Finlandiya’nın Tampere şehrinde düzenlenecek U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı izlemek üzere yurt dışına götürülecek. Antrenörlerin de katılacağı bu etkinliğin büyük bir motivasyon sağlayacağını söyleyen Karadağ, “Etkinlik alanı çocuklar için panayır yeri oldu. Decathlon’a katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.