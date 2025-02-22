Türkiye’nin En Mutsuz Şehirleri Açıklandı

TÜRKİYE’DE MUTSUZLUK ORANI

Türkiye’deki mutsuzluk oranı, insanların yaşam kalitesini gösteren önemli bir parametre olarak dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, bireylerin ruh halleri üzerinde etkili olan birçok faktörün yerel dinamiklerle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çeşitli etkenleri inceleyerek ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ kapsamında en mutsuz illeri belirledi.

EN MUTSUZ İL TRABZON

Bu araştırmaya göre, Türkiye genelinde en çok mutsuz bireylerin yaşadığı il Trabzon oldu. Mutsuz nüfusun oranı, il nüfusuna göre yüzde 11,19 olarak belirtildi.