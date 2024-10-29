Türkiye’nin En Soğuk Yeri Hacıömer Köyü

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’DE SOĞUK HAVA ETKİSİ

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde geceleri soğuk hava etkisi belirgin hale geldi. Türkiye’nin en düşük sıcaklık değeri, gece eksi 11,1 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde ölçüldü. Hava sıcaklıklarının eksinin altında düştüğü iller ise dikkat çekiyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIKLARIN KAYDEDİLDİĞİ İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu tarafından sağlanan verilere göre, Türkiye’nin en soğuk noktası eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü oldu. Diğer illerde gece en düşük hava sıcaklıkları ise şu şekilde sıralandı: Kayseri’nin Tomarza ilçesinde -10,2, Sivas’ın İmranlı ilçesinde -9,9, Ardahan’ın Göle ilçesinde -9,8, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde -9,5, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde -8,2, Kars Harakani Havalimanı’na bağlı Kars’ta -8,0, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde -7,7, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde -7,5, Van’ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane köyünde -7,5, Artvin’in Yusufeli ilçesinde -7,4, Bolu’nun Batı Karadeniz Orman Arşivi’nde -7,1 ve Malatya’nın Kuluncak ilçesinde -6,8 derece olarak kaydedildi. Bayburt Demoirözü’nün Beşpınar köyünde ise sıcaklık -6,5 derece oldu.