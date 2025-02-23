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Türkiye’nin En Ucuz Otomobili: Fiat Egea

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EN UCUZ OTOMOBİL LİSTESİ

Otomobil fiyatları içinde en uygun fiyatlı model, yerli üretim Fiat Egea, 964 bin 900 TL ile listenin en üstünde yer alıyor. İkinci sırada ise Hyundai i10, 965 bin TL ile bulunurken, üçüncü sırada KIA Picanto 1 milyon 33 bin TL ile yer alıyor.

YATIRIM ARACINDAN ÇIKTI

Fiyatlardaki dalgalanmalar ve artan talep, otomobili yatırım aracı olma yeteneğini kaybettiriyor. Sıfır otomobil alıp bekletenler ise gün geçtikçe değer kaybı yaşıyor.

SIFIR ARAÇ ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıfır otomobil alırken, görünüşte yeni olan araçların bile bazı hatalar taşıyabileceği unutulmamalıdır. Boya ölçüm cihazları ile boya kontrolü yapılmalı, vidalı aksamda bir oynama olup olmadığı dikkatlice gözle incelenmelidir. Ayrıca, pazarlık yaparak araç fiyatı dışında aksesuar talep etmek de mümkün olabiliyor.

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