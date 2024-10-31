Türkiye’nin En Yüksek Rakımlı Köyü Beyaza Büründü

KÖY BUGÜN BEYAZA Büründü

Türkiye’nin 2 bin 317 rakımlı en yüksek köyü olan Kışkılı, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alıyor ve bugün yağan karla kaplandı. Köydeki halkın büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşıyor ve kar yağışı onların hayatını olumsuz etkiliyor.

KAR YAĞIŞI SEVİNDİRİYOR AMA ZORLUK DA GETİRİYOR

Köy sakinlerinden Barış Emen, “Bugün kar yağışı nedeniyle köyümüz adeta beyaza büründü.” diyerek duygularını aktarıyor. Emen, kar yağışının bir yandan sevinç kaynağı olduğunu çünkü uzun bir süre böyle bir manzara görmediklerini belirtiyor. Ancak diğer yandan, “Eğer kar yağarsa hayvanlarımız içeride kalır, yem konusunda zorluklar çekeriz” diyerek endişelerini de dile getiriyor.