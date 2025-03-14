Türkiye’nin En Zengin 10 İsmi ve Servetleri

Türkiye’nin En Zengin İsimleri
Türkiye’deki en zengin isimler arasında Murat Ülker, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Şaban Cemil Kazancı gibi önemli iş insanları yer alıyor. Bu isimlerin servetleri milyar dolarla ifade ediliyor ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları dikkat çekiyor. Forbes’un 2024 Türkiye’nin en zenginleri listesi, bu isimlerin servetleri ile hangi alanlarda faaliyet gösterdiklerini merak uyandırıyor.
En Zengin 10 Kişi
Listede yer alan Türkiye’nin en zengin 10 kişisi ve servetleri ise şöyle sıralanıyor:
20. Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar
20. Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar
19. Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar
18. Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar
18. Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar
17. Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar
16. Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar
15. Hamdi Akın – 1,7 milyar dolar
14. Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar
14. Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar
13. Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar
13. Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar
13. Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar
12. Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar
12. Mustafa Küçük – 2 milyar dolar
11. İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar
10. Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar
9. Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar
8. Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar
7. Ferit Faik Şahenk – 2,8 milyar dolar
7. Mustafa Rahmi Koç – 2,8 milyar dolar
6. Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar
6. Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar
5. İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar
4. Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar
3. Uğur Şahin – 4 milyar dolar
3. Eren Özmen – 4 milyar dolar
2. Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar
1. Murat Ülker – 5,5 milyar dolar
Bu liste, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve zengin iş insanlarının farklı alanlarda nasıl başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.