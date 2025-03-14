Türkiye’nin En Zengin 10 İsmi ve Servetleri

Türkiye’nin En Zengin İsimleri

Türkiye’deki en zengin isimler arasında Murat Ülker, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Şaban Cemil Kazancı gibi önemli iş insanları yer alıyor. Bu isimlerin servetleri milyar dolarla ifade ediliyor ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları dikkat çekiyor. Forbes’un 2024 Türkiye’nin en zenginleri listesi, bu isimlerin servetleri ile hangi alanlarda faaliyet gösterdiklerini merak uyandırıyor.

En Zengin 10 Kişi

Listede yer alan Türkiye’nin en zengin 10 kişisi ve servetleri ise şöyle sıralanıyor:

20. Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar

20. Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar

19. Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar

18. Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar

18. Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar

17. Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar

16. Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar

15. Hamdi Akın – 1,7 milyar dolar

14. Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar

14. Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar

13. Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar

13. Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar

13. Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar

12. Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar

12. Mustafa Küçük – 2 milyar dolar

11. İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar

10. Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar

9. Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar

8. Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar

7. Ferit Faik Şahenk – 2,8 milyar dolar

7. Mustafa Rahmi Koç – 2,8 milyar dolar

6. Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar

6. Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar

5. İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar

4. Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar

3. Uğur Şahin – 4 milyar dolar

3. Eren Özmen – 4 milyar dolar

2. Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar

1. Murat Ülker – 5,5 milyar dolar

Bu liste, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve zengin iş insanlarının farklı alanlarda nasıl başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.