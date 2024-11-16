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Spor

“Türkiye’nin Galler Maçındaki İlk 11”

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A MİLLİ TAKIMIN GALLER MAÇINA HAZIRLIĞI

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi’nin 5. haftasında Galler ile karşı karşıya geliyor. 4. Grup’ta 10 puanla lider olan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sıradaki Galler’i yenmesi durumunda, son maçlar öncesi hem liderliği korumuş olacak hem de A Ligi’ne yükselmeyi sağlamış olacaktır. Bu maç, Türkiye için büyük önem taşıyor.

MAÇTA GÖREV YAPACAK İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ

Türkiye’nin ilk 11’i şu şekilde: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper. Galler’in ilk 11’i ise Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan olarak belirlendi. Bu oyuncuların performansı, maç sonucunu etkileyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

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