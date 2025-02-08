Türkiye’nin Geleceği İçin Nüfus Artışı Şart

NÜFUS VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak toplamda 85 milyon 664 bin 944 kişi olduğunu duyurdu. Nüfusun 40 ilde düşüş göstermesi dikkat çekerken, İstanbul’un nüfusunda 45 bin kişilik bir artış gerçekleşti.

TARİHÇİ AFYONCU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

CNN TÜRK’te yayınlanan ‘Hafta Sonu’ programında konuşan Tarihçi yazar Erhan Afyoncu, nüfus konusunu değerlendirirken geçmişteki önemli savaşlara atıfta bulundu. “Prut Savaşı’nda Rusları yendik. 1711’de biz Rusları yenerken bizim nüfusumuz 30 milyondu, Rusların nüfusu 16 milyondu. Osmanlı 140 bin asker çıkardı, Ruslar 60 bin asker çıkardı.” şeklinde sözlerine devam eden Afyoncu, 1877-78 93 Harbi döneminde durumun değiştiğini belirtti. “O dönemde Ruslar 100 milyona ulaşmıştı, Osmanlı ise 26 milyondu. Ruslar 800 bin kişilik asker çıkardılar, biz 300 bin.” dedi. 1. Dünya Savaşı dönemine atıfta bulunarak, “Rusya 175 milyona ulaştı, biz 22 milyonduk. Ruslar 11 milyonluk asker çıkardı, biz 2 milyon 800 bin.” ifadelerini kullandı. Afyoncu, Rusya’nın işgal ettiği bölgeler sebebiyle nüfusunu artırdığını ve sanayi devriminin çocuk ölümlerini azalttığını vurguladı.