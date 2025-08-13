Türkiye’nin Gücü AK Gençlik Toplantısı’nda

TOPLANTI VE ENERJİ STRATEJİLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye’nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı”na katıldı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, toplantı kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye’nin Enerjisi” oturumunda konuşan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. 2016 yılında belirlenen Milli Enerji ve Maden Politikası ile yeni bir dönemin başladığını ifade eden Bayraktar, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han Sondaj Gemilerinin enerji filosuna dâhil edildiğini belirtti. Bayraktar, “Bu gemilerle kendi jeologlarımızla, kendi jeofizikçilerimizle, kendi petrol mühendislerimizle beraber bu operasyonu yapabilir hale geldik. Orada petrol varsa petrol, doğal gaz varsa onu arıyoruz. Bu operasyonlar başarıya ulaştı, daha da artarak devam edecek.” dedi.

MAVİ VATAN VE PETROL ÜRETİMİ

Bayraktar, Mavi Vatan’da yürütülen çalışmalara da dikkat çekti. “Bunlar arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler” sözüne atıfta bulunan Bayraktar, muhalefetin “Akdeniz’de ne işimiz var?” dediğini hatırlattı. Bayraktar, “Mavi Vatan bir masal diyorlar, biz Allah’ın izniyle Mavi Vatan’da adeta bir destan yazıyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Gabar’da günlük 80 bin varil petrol üretiminin yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe karşılık geldiğini bildiren Bayraktar, “O kadarlık petrolü almak için dışarıya bu dövizi ödüyorduk. Şimdi o iş bitti. Hem para cebimizde kaldı, hem de bu değeri biz yerin altından çıkarıp ekonomimize katıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE HEDEFLER

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında dünyada 11’inci sırada olduğunu aktaran Bayraktar, “Bu sene bir rekor kıracağız, rüzgar ve güneşte 10 bin megavatlık ilave kurulu güce sahip olacağız. Türkiye’de bugün evlerimizde ihtiyaç duyduğumuz elektriğin tamamını güneş ve rüzgardan karşılayan bir ülke haline geldik.” bilgilerini paylaştı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde inşaatın sürdüğünü ve hedeflerinin nükleer lige çıkmış bir Türkiye olduğunu söyledi. “Birinci reaktörün kubbesi kapalı durumda. İkinci, üçüncü ve dördüncü reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Sahada muazzam bir çalışma var.” şeklinde konuştu.

DESTEK PROGRAMLARI VE GENÇLERLE BULUŞMA

Maden sektöründe 150 bin kişinin çalıştığını belirten Bayraktar, bu sayının artabileceğini ve Türkiye’nin ekonomisinde madenin rolünün daha da büyütülebileceğini ifade etti. Devletin büyük bir destek programı uyguladığını söyleyen Bayraktar, “Destekler devam etsin ama bunu ihtiyaç sahibine verelim.” dedi. Bu yıl için destek rakamının 700 milyar liraya ulaşacağını söyleyen Bayraktar, finansmanla birlikte bu tutarın neredeyse 1 trilyon lira olacağını kaydetti. Ayrıca, Türkiye’nin enerji atılımları için özel olarak hazırlanan rap şarkının ilk dinletisi, gençlerle yapılan bu buluşmada gerçekleştirilirken, şarkıda “Bu Türkiye’nin gücü, bu gençliğin ateşi! Yeniden yazılıyor bak, enerjinin hikayesi. Gelecek bizim elimizde, parlıyor Türkiye’nin güneşi! Yükseliyoruz zirveye, bu bizim zafer müjdemiz!” sözlerine yer verildi.