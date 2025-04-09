Türkiye’nin Gücü Gözler Önünde

DÜNYA GÜNDEMİNDE TÜRKİYE’NİN ETKİSİ

Dünya gündeminde önemli yankılar uyandıran açıklamalar, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerine ve olası çatışmalardan kaçınma çabalarına değindi. Trump ise “Erdoğan’ı seviyorum. O da beni seviyor,” sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik övgülerde bulundu ve Türkiye ile yaşanabilecek sorunların çözümü için arabuluculuk yapabileceğini dile getirdi.

BAYRAKÇI’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Görüşmelerin ardından CNN Türk ekranlarında bölgesel gelişmeleri analiz eden Hakan Bayrakçı, “Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv’e girer. Bu ne bir tehdit ne de bir abartıdır; Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir,” şeklinde ifadeler kullandı. Bayrakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevra kabiliyeti ve operasyonel gücünü vurgulayarak, bu açıklamalarının bölgedeki güç dengesini değiştirebilecek bir potansiyele işaret ettiğini belirtti.

HİNDİSTAN MERKEZLİ HABER KANALINDAN YORUMLAR

Hindistan merkezli bir haber kanalı, Bayrakçı’nın dikkat çekici sözlerini, “72 Saat Geri Sayım: Türkiye Tel Aviv’e Girme Tehdidinde Bulunuyor” başlığıyla gündeme taşıdı. Hindustan Times ise Bayrakçı’nın açıklamalarını derinlemesine ele alarak Türk Ordusu’nun operasyonel kapasitesini ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyelini vurguladı. Gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri anlamda değil, siyasi bir caydırıcılık unsuru olarak da değerlendirdi.