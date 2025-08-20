TÜRKİYE’NİN HUZURU, HAKKARİ’NİN HUZURUDUR

YENİ DÖNEMDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Hakkari’de gerçekleştirilen “Huzur ve Güvenlik toplantısı”na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkenin “Terörsüz Türkiye” amacına yönelik yeni bir döneme başladığını vurguladı. Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil, kardeşlik çağrısıdır ve bu çağrı, 86 milyonun omuz omuza yazdığı bir zaferin adı olacaktır.” ifadelerini kullandı. Toplantıya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ile ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri ve diğer kurum müdürleri de katıldı.

KARDELENLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Bakan Yerlikaya, Hakkari’deki genel güvenlik ve asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatan toprağımızın her köşesinde, aynı kalkınma ruhu, aynı hizmet azmiyle ilerliyoruz. Bu yolda şehir ayrımı yok. Tek bir istikamet var, o da büyük ve güçlü Türkiye” dedi. Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti, Alevi’nin de Sünni’nin de Cumhuriyetidir. Türk’ün olduğu kadar, Kürt’ün de Cumhuriyetidir.” sözlerini de paylaştı. Bu ruhun, ayrışma değil, birlik ve beraberliğin oluşturulmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

“Terörle mücadelede adımlarımızı, büyük bir kararlılıkla attık, atmaya da devam ediyoruz,” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu başarı, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti. Bu vatanı asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız.” şeklinde konuştu. Hakkari’deki güvenliği artırmak için uyuşturucu ile mücadelenin önemine değinen Yerlikaya, “Uyuşturucu gençliğimize pusu kuran, suç ekonomisini besleyen çok katmanlı bir tehdittir.” ifadelerini kullandı. Uyuşturucuyla etkili bir şekilde mücadele için birçok operasyonun gerçekleştirildiğini ve bu süreçte önemli başarılar elde edildiğini paylaştı.

BAŞARILARIN ALTINI ÇİZMEK

Yerlikaya, “Hakkari’de kabine dönemimizde mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 47 azalttık,” dedi. İki yıl önce 198 suçun işlendiğini ve bu sayının 105’e düştüğünü belirtti. “Aydınlatma oranımız da yüzde 88,6’ya yükseldi.” diyen Yerlikaya, yapılan operasyonlarla organize suç örgütlerinin çökertildiğini ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Düzensiz göçle mücadelede de önemli adımlar atıldığını, bu süreçte 93 düzensiz göçmenin yakalandığını ve geri gönderildiğini belirtti. Hakkari’nin huzurunun Türkiye’nin huzuru olduğuna dikkat çekti ve “Huzur varsa her şey mümkündür” dedi.