Türkiye’nin İklim Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

İKLİM KANUNU GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Büyüme amacına ulaşmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri, bugün Meclis’te sürüyor. Geçtiğimiz hafta TBMM’de iklim kanununun ilk dört maddesi kabul edilmişti. Meclis gündemine getirilen İklim Yasası teklifi ise şu an için gündemden çıkarıldı.

ÖNEMLİ GELİŞMELER GÜNDEMİ BELİRLİYOR

TBMM Genel Kurulu’na sunulan İklim Yasası görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce ilk dört maddesi kabul edilen yasa tasarısı ile ilgili olarak, bugün ve yarın devam edeceği belirtilen görüşmelerin şimdilik TBMM gündeminden kaldırıldığı bildirildi. İklime dirençli şehirlerin kurulması ve afet risklerinin azaltılması açısından önemli rol oynayan iklim kanunu teklifi, biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları koruma, su ve gıda güvenliğini sağlama, ormanların ve yeşil alanların artırılması ile yenilenebilir enerji kapasitelerini artırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusunda yol haritası çizebiliyor.