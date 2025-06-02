Türkiye’nin İlk Astronotu Uzay Anlattı

ASTRONOT GEZERAVCI’DAN ÖĞRENCİLERE UZAY YOLCULUĞU

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin’in Silifke ilçesinde öğrencilere uzay yolculuğu hakkında bilgi verdi. Gezeravcı, Kargıcak İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, uzayda yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin hayallerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Gezeravcı, kendi uzay yolculuğuna dair örnekler vererek, azmin, disiplinin ve bilimin bireyleri nasıl başarıya götürebileceğini açıkladı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET VE HEDİYELER

Gezeravcı, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve gelen soruları yanıtlayarak onların merak ettiklerine açıklık getirdi. Ayrıca öğrencilere hazırlanan hediyeleri dağıtırken, anne ve babası da bu güzel anlara katılım sağladı.