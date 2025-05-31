Türkiye’nin İlk FPU’su Hoş Geldiniz

YÜZER DOĞAL GAZ ÜRETİM PLATFORMU FİLYOS LİMANI’NA DEMİRLEDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi’yi Filyos Limanı’nda karşıladı. Vali Hacıbektaşoğlu, “Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz.” ifadelerini kullandı. Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı bir törenle 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden uğurlanarak Filyos Limanı’na ulaştı.

VALİ VE İLGİLİLER PLATFORMU KARŞILADI

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Filyos Limanı’na gelen AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve diğer yetkililerle birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) TP-OTC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cem Erdem’den platform hakkında bilgilendirme aldı. Platformun kapitanıyla telsiz bağlantısı kuran Hacıbektaşoğlu, “Karadeniz’e, Filyos’a, evinize hoş geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah kolaylıklar versin.” dedi. Ardından, Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler platformun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Osman Gazi’nin Filyos Limanı’na geldiğini, bunun kendileri için çok gururlu bir an olduğunu ifade etti. Dünyada yalnızca 5 ülkede yüzer doğal gaz platformu bulunduğunu, Türkiye’nin ise 6. ülke olmasının, Türkiye’nin ulaştığı seviye açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretim kapasitesine ulaşıldığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, “Osman Gazi gemisiyle bu iki katına, yaklaşık günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece Türkiye’nin 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye çok kısa zamanda, önümüzdeki 1-2 sene içerisinde ulaşmış olacak.” diye ekledi.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK HEDEFLERİ

Hacıbektaşoğlu, Türkiye Yüzyılı’nın ilk çeyreğinde ülkenin dünyanın 10. büyük ekonomisi olmasını beklediklerini, Yüzyıl’ın ortalarında ise Türkiye’nin dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasında olacağını ifade etti. Gençlere Türkiye’nin gaz üretim sahası ve kapasitesini yakından takip etmelerini tavsiye eden Hacıbektaşoğlu, akıllarını çelmek isteyenlere aldırmamalarını ve kendilerine güvenerek ilerlemelerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, “Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz.” dedi.