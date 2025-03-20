Türkiye’nin İlk Kadın Lakros Takımı

TÜRKİYE’NİN TEK KADIN LAKROS TAKIMI MENTEŞE’DE ANADOLU SPOR KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRİYOR

2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda resmi olimpik branşlar arasına eklenen lakros oyunları, Türkiye’de önemli bir adım atıyor. Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Türkiye’nin tek kadın lakros takımı antrenmanlarını sürdürerek bu yeni spor dalında kendini geliştirmeye çalışıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projede, İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş’ın direktifleri doğrultusunda hokey antrenörü Serkan Şen, lakros antrenörü olarak görevlendirildi.

HEDEFİMİZ İDDİALI BİR EKİP OLMAK

Antrenör Serkan Şen, lakrosun sopa ile oynanan bir spor dalı olduğunu ve başlangıçta hokey sporcularının bu branşa seçildiğini ifade ediyor. “Bu branşta da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyoruz” diyen Şen, Muğla’nın lakros branşında önemli bir merkez olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, “Türkiye’nin tek kadın lakros takımıyız. Amacımız, Muğlalı çocuklarımızı bu branşta da milli takımlara taşıyarak onların hayatlarına dokunmak ve ufuklarını açmak” şeklinde sözlerini sürdürüyor.

LAKROS SPORU VE GELİŞİMİ

Lakros, her oyuncunun küçük ve sert plastik topları taşıyabildiği, ucunda bir ağ olan sopalarla oynanan bir takım sporu. Amaç, topu karşı takımın kalesine sokmak. Türkiye’de yeni gelişen bir spor olmasına rağmen, Muğla olarak bu alanda öncü olmayı hedefleyen ekip, gelecekte daha geniş bir kitleye ulaşmayı planlıyor.