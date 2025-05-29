Türkiye’nin İlk Ritim Topluluğu Oluştu

KAYSERİ ADLİYESİ’NDE YENİ BİR MÜZİK TOPLULUĞU KURULDU

Kayseri Adliyesi’nde görev yapan, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının da yer aldığı 21 kişi, Türkiye’nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu. Daha önce hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan bu grup, ikinci büyük konserini kent protokolüne gerçekleştirdi. Konserde, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Bir Ay Doğar” parçasını da seslendirdi.

RESEN RİTİM TOPLULUĞU’NUN DOĞUŞU

Kayseri Adliyesi’nde görev yapan çalışanlar, Resen Ritim Topluluğu adında bir grup kurarak bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar sonrasında topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişilik grup, Türkiye’nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliğini taşıyor. Mesai saatleri sonrası adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 10 ayda konser verebilecek düzeye ulaştı. Bugün, 1500 kapasiteli Kadir Has ve Kültür Merkezi’nde önemli bir konser verdiler. Konsere Kayseri’nin yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Grup üyelerinin duygularını paylaşan Avukat Neşe Nasırlıoğlu, “1.5 yıldır çeşitli ritim aletlerini bu toplulukta çalıyorum. Adliye çalışanlarının oluşturduğu bir gruba dışarıdan dahil olduk. Bugün 6’ncı konserimizi veriyoruz. Çalışmalarda çok eğleniyoruz. İşimiz çok stresli bir iş. Yoğun iş stresini mesai sonrası müzik ve ritim ile atıyoruz” ifadelerini kullandı. İnfaz koruma memuru Ömer Faruk Kevenci ise, “Müzik bilgim olmamasına rağmen bir anda kendimi müziğin doğasına kaptırdım. Grup o kadar eğlenceli ki mesaiden sonra koşarak gelmeye başladım. Şu an çok iyi kademelere geldiğimizi düşünüyorum” dedi.

KONSER HEYECANI VE SONUÇLARI

Konser boyunca, ritim topluluğu birçok eseri seslendirirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ın performansı büyük ilgi gördü. “Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden” parçasını seslendiren Başsavcı, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Gece, topluluk üyelerine çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.