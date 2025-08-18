Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması Başladı

KADIN GİRİŞİMCİLERİ ÖDÜLLENDİRİYOR

Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle düzenlediği ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’, başarılı kadın girişimcileri ödüllendirmeyi, başarı hikayelerini görünür kılmayı ve onlara cesaret vermeyi amaçlıyor. Yarışmanın başvuruları bu yıl da başladı. ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’, 19 yıldan beri kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer almasını destekliyor.

BAŞVURULAR 15 KASIM’A KADAR SÜRÜYOR

Bu yıl toplam 3 milyon TL ödül, 5 ayrı kategoride kadın girişimcilere sunulacak. Yarışma, sadece ödül vermekle kalmayıp aynı zamanda kadın girişimciler için ulusal çapta bir görünürlük ve ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Girişimciler, başvurularını 15 Kasım tarihine kadar internet üzerinden yapabilecek. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Kadın girişimciliği, Garanti BBVA için yaklaşık 20 yıldır köklenen, topluma katkı çerçevesinden olduğu kadar ulusal kalkınma perspektifinden de ele aldığımız bir konu” diyor. Kaya, kadınların güçlenmesini sağlamak için gerçekleştirdikleri faaliyetleri vurguluyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEYEN PLATFORMLAR

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise; “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 2007 yılından bu yana kadın girişimcilerin başarı hikayelerini görünür kılan, ilham veren ve iş dünyasında kadınların daha güçlü bir şekilde var olmalarına katkı sağlayan çok değerli bir platform” ifadesini kullanıyor. Bezircioğlu, yarışmanın kadınların potansiyelini ortaya çıkarmalarının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirtiyor.

ÖDÜLLER VE DESTEKLER

Yarışma kapsamında toplam 3 milyon TL değerinde ödül, farklı kategorilerdeki kadın girişimcilere verilecek. ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ kategorisini kazanan girişimciye 1 milyon TL ödül verilecekken, diğer dört kategori olan ‘Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi’, ‘Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, ‘Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ ve ‘Kadın Kooperatifi’ kategorilerinin her birinde 500’er bin TL ödül takdim edilecek. Kazananlar ayrıca bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik gibi destekler de alacak.