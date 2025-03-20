Türkiye’nin Kadın Lakros Takımı Çalışmalara Devam Ediyor

TÜRKİYE’NİN TEK KADIN LAKROS TAKIMI ANTRANMANLARINI SÜRDÜRÜYOR

2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda yer alacak olan resmi olimpik sporlar arasında bulunan lakros branşında, Türkiye’nin sadece bir kadın takımı, Muğla’nın Menteşe ilçesinde antrenmanlarını devam ettiriyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlatılan projeler kapsamında, İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş’ın direktifleri doğrultusunda, hokey antrenörü Serkan Şen lakros antrenörü olarak görevlendirildi. Antrenör Serkan Şen, lakrosun sopa ile oynanması nedeniyle başlangıçta hokey sporcularından seçim yaptıklarını belirtiyor. Bu branşta da başarılı bir konumda olmayı hedeflediklerini aşikâr ediyor.

Serkan Şen, Muğla’nın lakros branşında önemli bir merkez olabileceğini ifade ediyor. “Türkiye’nin tek kadın lakros takımıyız. Amacımız, Muğlalı çocuklarımızı bu branşta da milli takımlara taşıyarak onların hayatlarına dokunmak ve ufuklarını açmak” diyor. Lakros, Türkiye’de henüz yeni gelişen bir spor dalı. Muğla olarak bu alanda öncü olmayı amaçladıklarını vurguluyor.

LAKROS SPORU NEDİR?

Lakros, her oyuncunun ufak ve sert plastikten yapılmış topu taşıyabildiği, ucunda bir ağ olan sopalarla (crosse) oynadığı bir takım sporudur. Bu oyunun temel amacı, topu rakip takımın kalesine sokmaktır. Muğla’nın bu yeni alanındaki projeleri ve çalışmaları, gelecekte önemli başarılar getirebilir.