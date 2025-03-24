Türkiye’nin Katıldığı NATO Dinamik Tatbikatı

NATO’NUN EN BÜYÜK DENİZ TATBİKATI BAŞLADI

NATO’nun son yıllardaki en büyük deniz tatbikatına, Türkiye, İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerden yaklaşık 4 bin asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları katılıyor.

4 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Cadiz Körfezi’nde bugünden itibaren başlayan NATO’nun Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı, 4 Nisan’a kadar sürecek.

YENİ TEKNOLOJİLER TEST EDİLECEK

Tatbikata ev sahipliği yapan İspanya’nın Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonunun test edileceği belirtildi. NATO’ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda, deniz gücünü yansıtma ve deniz kontrolünü uygulama kabiliyetinin hayata geçeceği bildiriliyor.

TÜRKİYE DÖRT GEMİ İLE KATILIYOR

İlk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti’nin komutasını alacak olan Türkiye, tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep ile katılacak.