Türkiye’nin Kredi Notu Yükseldi

S&P TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU ARTIRDI

S&P, Türkiye’ye ikinci kez not artırımına gitti ve Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükselterek B+’dan BB-‘ye çıkardı. Ayrıca, Türkiye’nin “B” olan kısa vadeli kredi notu da teyit edildi. Kuruluşun yaptığı açıklamada, S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü ise pozitiften durağana çevirdi.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ VE MERKEZ BANKASI’NIN ROLÜ

Açıklamada, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini ve rezervleri yeniden inşa etmesini sağladığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler dikkat çekiyor.

Fitch, mart ayında Türkiye’nin kredi görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirmiş ve kredi notunu “B” seviyesinden “B+”ya artırmıştı. Moody’s ise ocak ayında Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirerek Türkiye’ye yönelik olumlu bir hava oluşturmuştu.