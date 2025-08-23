Türkiye’nin Kuraklık Durumu Kritik İlerlemede

KURAKLIĞIN HARİTALANDIRILMASI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansının Sentinel-2 uydularından alınan verileri kendi geliştirdikleri yazılımla birleştirerek Türkiye’nin kuraklık seviyesini haritalandırıyor. Geliştirilen sistem sayesinde, uyduların yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantları ile bitkilerin su içeriği analiz ediliyor. Yazılım aracılığıyla mayıs ve haziran ayları ile ağustosun 20 günü arasındaki uydu verilerinden Türkiye’nin “kuraklık haritası” oluşturuluyor.

KURAKLIK TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER

Prof. Dr. Kutoğlu, bu yıl yağışların son derece yetersiz geçtiğini ve ülke genelinde az yağış görüldüğünü belirtiyor. Bu durumun yaşam alanlarında da hissedildiğini ifade eden Kutoğlu, “Peyzaj alanları sararıyor, ağaçlar kuruyor. Uydu verileriyle bunları Türkiye genelinde incelemek mümkün. Ülke genelinde kuraklığın ne durumda olduğunu görmek mümkün. Biz de bunun için inceleme başlattık.” diyor. Geliştirdikleri kodlama ile mayıs, haziran ve ağustos aylarının verileriyle Türkiye’nin mozaiğini ortaya çıkardıklarını kaydeden Kutoğlu, elde ettikleri haritalar arasında belirgin farklılıklar olduğunu ve özellikle bazı bölgelerde bitki örtüsünün tamamen yok olduğunu aktarıyor.

KURU ALANLAR VE SU STRESİ

Elde edilen haritanın koyu kırmızı alanlarının yangınlar sonucu yok olan bölgeleri temsil ettiğini aktaran Kutoğlu, beyaz renkle gösterilen alanların haziran ve ağustos aylarında kuraklıktan etkilenmediğini, beyazdan kırmızıya doğru değişen pembe tonlarının ise su içeriğinde azalma yaşanan zeminleri ve bitki örtüsünü gösterdiğini belirtiyor. Ülke genelinde bitkilerin su strese girdiğine dikkat çeken Kutoğlu, “Toprak nemini kaybetmiş. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu yıl ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Bitkiler, ülke genelinde ormanlık alanlar, tarım alanları, hemen hemen her yer su stresine girmiş gibi gözüküyor.” diyor. Yağışların toprak su almasını sağladığını ancak yağış yokluğunda bitkilerin yeterince su çekemediğini ve su stresi yaşadıklarını ifade ediyor.

KURAKLIKLA MÜCADELE ÖNERİLERİ

Kuraklıkla mücadele için toplumsal olarak yapılması gerekenlerin olduğuna vurgulayan Kutoğlu, “Bunlar sadece yasal düzenlemelerle, kanunlarla olmuyor. Kuraklıkla karşı karşıya olan alanlarda, öncelikle tarım alanlarında kuraklık söz konusuysa o zaman susuz tarım yapılabilecek bitkilere, tarımsal ürünlere geçilmesi lazım.” diye ekliyor. Suya ihtiyaç duyan buğday gibi mahsullerin kuraklığı artırabileceğinden bahseden Kutoğlu, betonlaşmanın da dikkate alınması gerektiğini aktarıyor. Ayrıca, şehirlerin yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması ve peyzaj çalışmalarının önemine değiniyor.

Kutoğlu, “Yağmur suyu toplama sistemleri zorunlu olmalı” diyerek, kentlerde tavsiye edecekleri çözüm yollarını sıralıyor. Özellikle az su isteyen bitkilerin kullanılmasının önemi üzerinde durarak, imar alanlarında yeşil çatı uygulamalarının zorunlu tutulabileceğini, yansıtıcılığı yüksek çatı malzemelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kutoğlu, iklim değişikliğinin günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en önemli küresel sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, “Görünen o ki iklim değişikliği noktasında insanoğlu bunu geri döndüremeyecek. Bununla yaşamaya alışmamız ve buna yönelik önlemler almamız gerekiyor.” diyor.