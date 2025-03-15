Türkiye’nin Küresel Vizyonuna Katkı Sağlanıyor

AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR PLATFORMU’NUN İFTARI

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD), Türkiye’nin hızla değişen ve globalleşen dünyada iç ve dış politikaların şekillendirilmesinde stratejik adımlar atılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği geleneksel iftar programını başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye’nin küresel vizyonunu daha güçlü kılacak fikirlerin oluşmasına öncülük etmeyi hedefliyor. ASAD, bu misyon doğrultusunda, Türkiye’nin tarihi ve kültürel kimliğine uygun stratejilerin geliştirilmesi için çalışmalara devam ediyor.

ETKİNLİĞE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

İftara, iş dünyasından, bürokrasiden, diplomasi dünyasından ve sanat camiasından pek çok önemli isim katıldı. Etkinlikte, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yer alması dikkat çekti. Katılımcılar arasında Türk-Amerikan İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çetin ve Türkiye İşveren Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin gibi önemli figürler de bulunuyor.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Amerikan Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi ve TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, ASAD iftarına katılarak, “Türk Amerikan İş İnsanları Derneği olarak 1987 yılında rahmetli Turgut Özal’ın vizyonu doğrultusunda kamu yararına kurulduğumuzu belirterek, ASAD’a uzun yıllardır destek veriyoruz. Türkiye’nin stratejik açıdan önünün açılması, güvenliğinin sağlanması ve gönül coğrafyasının güçlendirilmesi adına ASAD’ın stratejik çalışmaları çok değerli. Kıbrıs’tan Mavi Vatan projesine, Türk Dünyası’nın güçlendirilmesinden Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına kadar pek çok başarılı stratejiye imza atıyorlar” diye konuştu.

ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çetin, etkinlikte yaptığı açıklamada, “‘Aklımız, fikrimiz Türkiye’ mottosuyla çok önemli işler yapıyoruz. Ülkemize katkı sağlayacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Buradaki katılım, Türkiye’nin çeşitli sektörlerinden fikir birliği sağlamamız açısından çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde daha başarılı projelere imza atacağız” dedi.

BİR ARAYA GELMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Türkiye İşveren Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, iftar programındaki konuşmasında, “Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik için bir arada olmak beni çok mutlu etti. Ülkemizin geleceği için bir araya gelmek çok büyük bir onur. Herkesin aklı ve fikri Türkiye’nin yararına olmalı. Tek vatanımız var ve burada birlik ve beraberlik çok önemli” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

ASAD Genel Başkanı Murat Doğanay, iftarın ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleştiğini ve Türkiye’nin yerli ve milli bir düşünce kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Doğanay, “ASAD, her zaman ülkemizin menfaatleri doğrultusunda stratejik adımlar atmakta kararlıdır. ‘Aklımız, fikrimiz Türkiye’ diyerek, tüm çalışmalarımızı ülkemiz için yapıyoruz ve daha da ileriye götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Türkiye’nin stratejik geleceği adına önemli bir platform oluşturan ASAD’ın, ülke genelinde farklı sektörlerden önemli isimleri bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağladığı bir ortam yarattı.