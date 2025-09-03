Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Göreve Başladı

YAZGAN GÖREVE BAŞLADI

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi olarak göreve başlayan Fatma Ceren Yazgan, resmen atamasını gerçekleştirdi. Yazgan, Noordeinde Sarayı’nda düzenlenen törende Hollanda Kralı Willem Alexander’e güven mektubunu sundu. Bu önemli adımın ardından Yazgan, Kral ile birlikte ülkedeki Türkiye’nin başkonsolosları ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE’NİN LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ATANMA

Lahey’de görev süresi sona eren Selçuk Ünal, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğine atanmıştı. Bu gelişme ile boşalan Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği pozisyonuna Fatma Ceren Yazgan yeni büyükelçi olarak atanmış oldu. Yazgan, uluslararası ilişkilerde önemli bir görevi üstlenmiş oldu.