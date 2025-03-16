Türkiye’nin Macaristan İle 2025 Maç Programı

KRİTİK MAÇLARIN ÖNEMİ

A Millî Takımımızın Macaristan ile oynayacağı bu önemli karşılaşmalar, hem takımımızın geleceği hem de Türk futbolunun uluslararası alandaki konumu açısından büyük bir öneme sahip. Futbolseverler, “Türkiye’nin maçı hangi gün?” ve “Milli maç ne zaman 2025?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

MAÇ TARİHLERİ

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan millilerimiz, A Ligi’ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bu bağlamda, 20 Mart 2025 tarihinde İstanbul’da Macaristan ile karşılaşacak olan A Millî Takımımız, üç yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da taraftarlarıyla buluşacak.

PLAY-OFF TURUNUN DETAYLARI

İki ayaklı play-off turunun ikinci maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü Budapeşte’deki Puskás Arena’da oynanacak. Bu maçlar, A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmesi açısından büyük bir öneme sahip.