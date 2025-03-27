Türkiye’nin Maden Suyu Kaynakları Boşa Akıyor

MADEN SUYU KAYNAKLARI VE ÖNEMİ

Türkiye, maden suyu açısından zengin kaynaklara sahip bir ülke ancak bu kaynakların yüzde 96’sının boşa aktığı ifade ediliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Gültekin, maden suyunun yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde meydana gelen doğal kaynaklar olduğunu belirtiyor. Gültekin, “Maden suyu, doğal yollardan çeşitli mineral içerikleri ile zenginleşmiş yer altı sularıdır” diyor. Suların yeraltındaki farklı kayaçlarla teması sonucu çeşitli mineralleri özümseyerek maden suyu haline dönüştüğünü vurgulayan Gültekin, bu suların sağlıklı yaşamda önemli bir rol oynadığını söylemektedir.

Avrupa’da yaygın olarak tüketilen maden sularının Türkiye’de yeterince rağbet görmediğine dikkat çeken Gültekin, maden suyu ile sodanın sıkça karıştırıldığını ekliyor. “Maden suyu doğal bir içecekken, soda işlenmiş bir üründür” diyor. Ülkemizde maden suyu tüketiminin çok sınırlı olduğunu belirten Gültekin, bu durumun insan metabolizmasına olan faydaların yeterince bilinmemesine bağlı olduğunu ifade ediyor. Maden sularının mutfak uygulamaları, kozmetik alanındaki kullanımları ve sporcu beslenmesi üzerindeki etkileri nedeniyle kişisel tüketimin arttığını aktaran Gültekin, ancak bu oranın Avrupa ülkelerine kıyasla 10 kat daha düşük olduğunu söylüyor.

TRABZON’DAKİ MADEN SUYU KAYNAKLARI

Trabzon’da yaklaşık 20 civarında maden suyu kaynağı bulunduğunu belirten Gültekin, bu kaynakların çoğunun çeşitli analizlerden geçmesi gerektiğini belirtiyor. “Bu tür kaynakların ekonomik değer taşıyabilmesi için detaylı kimyasal analizlerin yapılması gerekiyor” diyen Gültekin, bunun maliyetinin yüksek olmasının bazı kaynakların değerlendirilmemesine neden olduğunu ifade ediyor. Trabzon’un maden suyu kaynaklarının araştırılması ve analiz edilmesi, bölgenin ekonomisine katkı sağlamak ve turizmi çeşitlendirmek için önemli olduğunu ekliyor. Gültekin, karar vericilerin ve araştırmacıların birlikte çalışarak olumlu sonuçlar elde edebileceğini vurguluyor.